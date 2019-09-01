Новые пункты ТРИЦ открылись в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два современных абонентских пункта ОАО "ТРИЦ" открылись в Тюмени 23 сентября. Теперь в областном центре действуют шесть отделений приема граждан. Новое отделение заработало на ул. Широтной, 92, корпус 1, обновленный пункт открылся на Солнечном проезде, 5.

"Прежний пункт на улице Газовиков был небольшим по площади, примерно восемьдесят квадратов, - рассказал генеральный директор "Тюменского расчетно-информационного центра" Олег Туровинин. - На замену ему сегодня открывается обновленное отделение, оно увеличено до ста девяноста квадратных метров, а также оборудовано местами для ожидания и электронной очередью".

Хотя сегодня электронные сервисы и мобильные приложения становятся все популярнее и позволяют тюменцам получать практически все услуги, связанные с коммунальными платежами, не выходя из дома, остаются и те, кто в силу различных причин не может воспользоваться этими сервисами.

"Именно для таких граждан создаются новые пункты, работающие в современном формате. То есть вопрос даже не в повышении проходимости, а в первую очередь в удобстве для клиентов. Отмечу также, что в настоящее время все наши пункты проходят паспортизацию на соответствие требованиям доступной среды и будут удобны и для маломобильных граждан", - добавил Туровинин.

Напомним, пункты приема граждан находятся по адресам: ул. Пермякова, 37; ул. Первомайская, 40/1; ул. Котовского, 54; ул. Пышминская, 1а; Солнечный проезд, 5; ул. Широтная, 92/1. Кроме того, два абонентских пункта работают в Тобольске, еще по одному - в Ялуторовске, Заводоуковске и Ишиме.

У центров широкий спектр работ, в том числе начисления за жилищно-коммунальные услуги и организация сбора денежных средств с населения с последующим перечислением поставщикам услуг, а также консультирование граждан по вопросам жилищно – коммунальных услуг.

Николай Ступников