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Парёнкина в Тюменском районе подключили к газоснабжению

Экономика, 13:03 23 сентября 2019

sevrg.ru

Газопровод в д. Парёнкина Тюменского района запустили в промышленную эксплуатацию. Возможность подключиться к природному газу получили 115 домовладений.

Проект реализован в рамках региональной программы газификации 2018-2022 гг, согласно которой планируется построить 246 газопроводов общей протяженностью 943 км. Получить природный газ смогут жители более 20 тыс. квартир и домовладений.

Напомним, 9 сентября 2019 года в Москве подписано первое в стране соглашение о взаимодействии регионального правительства, Федеральной антимонопольной службы России, компании "Газпром газораспределение Север" и управляющей организации "Газпром межрегионгаз Север".

Регуляторный контракт закрепляет эффективную модель региональной газификации, которая позволяет ускоренными темпами строить в Тюменской области газовые сети. В результате реализации подписанного соглашения в распоряжении Тюменской области за пять лет дополнительно появятся 1 млрд 350 млн рублей. Это позволит довести уровень газификации региона до 98%.

"В Тюменской области высокая степень газификации, но эта тема остается важной для наших муниципалитетов. Правительство региона продолжает делать все необходимое для того, чтобы любой желающий мог быстро и недорого получить доступ к газу. Мы продолжим предоставлять региональную льготу по налогу на имущество, будет сохранено и субсидирование для льготных категорий населения при подключении домовладений к газовым сетям", – подчеркнул губернатор Александр Моор.

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# Александр Моор , газификация , Газпром

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