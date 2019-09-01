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Стартовал прием заявок на участие в зимней смене программы "Квадрат Декарта-2020"

Общество, 11:53 24 сентября 2019

junior.utmn.ru | Фото: junior.utmn.ru

Подать заявку для участия в математической программе "Квадрат Декарта -2020" могут школьники 8-11 классов до 1 октября, сообщает Учебно-научная школа ТюмГУ.

Участники программы научатся решать математические задачи, смогут получить персональные приглашения на профильные события в регионе и в стране, а также дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ТюмГУ на профильное направление.

Запланировано три курса. Дистанционный курс предобучения на платформе заочной Учебно-научной школы kd.utmn.ru (сентябрь - декабрь 2019 года, первый модуль активен с 23 сентября). Очная математическая программа "Квадрат Декарта - 2020" (4-14 января 2020 года). Дистанционный курс постсопровождения участников (январь - май 2020 года).

Заявки принимаются на электронную почту: kd@utmn.ru в свободной форме. Необходимо указать ФИО, класс, полное наименование общеобразовательного учреждения, населенный пункт.

Обучение бесплатное. Узнать дополнительную информацию можно по телефонам 8 (995) 092-66-59 - Ольга Дежурко. 8 (922) 475-73-22, kd@utmn.ru - Егор Горечин.

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# квадрат Декарта , математика , обучение , ТюмГУ

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