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Пятнадцать человек эвакуировали при пожаре в доме на улице Холодильной в Тюмени

Происшествия, 10:25 24 сентября 2019

ГУ МЧС по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области (архив)

15 человек эвакуировано, один спасен во время пожара в квартире на ул. Холодильная в Тюмени в 22 часа 29 минут 23 сентября, сообщает управление МЧС по Тюменской области.

Пожар произошел в однокомнатной квартире, размером три на пять метров, на четвертом этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома.

Один человек получил отравление продуктами горения и был доставлен в Областную клиническую больницу. Огнем повреждена внутренняя отделка и имущество на площади один кв. метр.

Пожар удалось ликвидировать подручными средствами. Предположительная причина возгорания устанавливается.

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# пожар , эвакуация

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