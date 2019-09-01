Пятнадцать человек эвакуировали при пожаре в доме на улице Холодильной в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области (архив)

15 человек эвакуировано, один спасен во время пожара в квартире на ул. Холодильная в Тюмени в 22 часа 29 минут 23 сентября, сообщает управление МЧС по Тюменской области.

Пожар произошел в однокомнатной квартире, размером три на пять метров, на четвертом этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома.

Один человек получил отравление продуктами горения и был доставлен в Областную клиническую больницу. Огнем повреждена внутренняя отделка и имущество на площади один кв. метр.

Пожар удалось ликвидировать подручными средствами. Предположительная причина возгорания устанавливается.