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Жители Московского тракта посадят у дома деревья

Общество, 16:27 24 сентября 2019

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

16 деревьев посадят у своего дома тюменцы на ул. Московский тракт 117а, корп. 1 25 сентября, сообщает городская администрация.

Акция "Посади дерево" начнется в 10 часов 30 минут. Жители дома вместе с сотрудниками управляющей компании и представителями департамента городского хозяйства высадят во дворе 16 деревьев.

Программа "Посади дерево" должна привлечь внимание горожан к озеленению своей придомовой территории. Для проведения посадки управляющие организации подают заявку в департамент городского хозяйства и получают субсидию.

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# озеленение , посадка деревьев

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