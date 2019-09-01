Жители Московского тракта посадят у дома деревья

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

16 деревьев посадят у своего дома тюменцы на ул. Московский тракт 117а, корп. 1 25 сентября, сообщает городская администрация.

Акция "Посади дерево" начнется в 10 часов 30 минут. Жители дома вместе с сотрудниками управляющей компании и представителями департамента городского хозяйства высадят во дворе 16 деревьев.

Программа "Посади дерево" должна привлечь внимание горожан к озеленению своей придомовой территории. Для проведения посадки управляющие организации подают заявку в департамент городского хозяйства и получают субсидию.