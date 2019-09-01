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"Лавка добра" открыта для приема вещей в помощь пожилым людям

Общество, 15:21 24 сентября 2019

centr-semya72.ru | Фото: centr-semya72.ru

Акция по сбору одежды, обуви, постельных, гигиенических принадлежностей, предметов первой необходимости проходит в региональном центре "Семья" в социальной "Лавке добра" и продлится до 8 октября. Все вещи будут переданы одиноким и нуждающимся пожилым гражданам.

"Акция проводится в центре ежегодно, - рассказал куратор проекта "Творить добро просто" Евгений Шавлак, - большим спросом пользуются теплые вещи, посуда, постельное белье, одеяла, подушки. Вещи не обязательно должны быть новыми, главное, чтобы они эффективно выполняли свои функции, были чистыми и опрятными".

Вещи принимают в "Лавке добра" по трем адресам: пр. Геологоразведчиков, 14а; ул. Амурская, 150; ул. Ермака, 1а.

Привезти вещи в лавку можно в любое удобное время – их можно оставить на посту охраны, вещи обязательно передадут специалисту.

Выдают вещи по адресу: ул. Ермака, 1а. Режим работы: понедельник – санитарный день, вторник - четверг - с 9 до 17 часов, пятница - с 9 до 16 часов.

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# акция , сбор вещей , центр Семья

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