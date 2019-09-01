Тюменские волейболистки вернулись с "Кубка дружбы"

| Фото: ДЮСШ №1 Тюмень | Фото: ДЮСШ №1 Тюмень

Пятое место заняла команда ДЮСШ-1 2007-2008 годов рождения на турнире по волейболу "Кубок дружбы 2019 U-12" в Новосибирске с 19 по 22 сентября, сообщает

В турнире участвовали 172 юные волейболистки из 16 команд, На турнир приехали команды из четырех регионов России.

Команда девушек ДЮСШ-1 2007-08 годов рождения, под руководством Анны Кудрявцевой достойно выступила на этом турнире и заняла пятое место из 16 команд. Лучшим игроком команды признана - Елизавета Коновалова.