Тюменцы могут протестировать "Тропы Средиземья"

| Фото: Тобольская промышленная площадка СИБУРа (архив) | Фото: Тобольская промышленная площадка СИБУРа (архив)

Пройти по новой туристической экотропе в Синицинском бору Ишимского района в тестовом режиме приглашают ее создатели – студенты Ишимского педагогического института им. Петра Ершова, филиала ТюмГУ. "Тропы Средиземья" - грантовый проект, который победил в конкурсе "Моя идея". Авторы получили 100 тыс. рублей.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал руководитель проекта Евгений Малашенко. По его словам, "Тропы Средиземья" создан в школе научных компетенций Ишимского пединститута. Команда объединила туристов города, которым нужны новые трассы и места для привалов.

"Официальное открытие экотропы пройдет восемнадцатого октября, когда установится погода. Пока испытываем маршрут. За два тестовых выхода прошли сорок пять километров, чтобы найти оптимальные дороги и самые красивые места в лесу. После официального открытия на маршруте туристов ждут полоса препятствий, задания по ориентированию на местности, рассказ о местных флоре и фауне", - рассказал Евгений Малашенко.

Он добавил, что в бору появятся две оборудованные точки отдыха с двумя лааву - укрытиями, костровищем, урнами и санузлом. Эти зоны отдыха соединены системой маркированных троп, на которых установлены информационные планшеты и указатели.

Название проекта молодых ученых "Тропы Средиземья" родилось из-за местной легенды, согласно которой Ишим и Ишимский район находятся между четырьмя сторонами света – степями Казахстана, северной Югрой, Уралом и Сибирью, что делает это место сказочной провинцией.

Кроме того, маршрут интересен тем, что туристы смогут увидеть очертания сохранившегося древнего города у деревни Борки, которому 2 тыс. лет, и мусульманское кладбище, которое отмечено еще на карте Семена Ремезова в 1696 году.

Ребята надеются, что экотропа придется по вкусу тюменским туристам, а в дальнейшем станет центром притяжения для туристов из других регионов.

Инна Кондрашкина