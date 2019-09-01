Жителей Ишима приглашают проверить сердце

| Фото: пресс-службы ОБ №4 г. Ишима | Фото: пресс-службы ОБ №4 г. Ишима

Ишимские доктора приглашают горожан присоединиться ко Всемирному дню сердца и пройти обследования 26 и 27 сентября, сообщает пресс-служба областной больницы № 4.

Сдать анализ крови на уровень глюкозы и холестерина экспресс-методом и сразу получить результат, обследовать сердце можно будет в палатке здоровья, которая откроется на территории городского Дома культуры 26 сентября. Там же медработники дадут экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей. Обследование проводится на кардиовизоре – это позволяет увидеть портрет сердца в восьми проекциях и выявить изменения миокарда.

Посетить уголки здоровья приглашают 27 сентября всех пациентов поликлиник № 1 и № 3. Желающих научат правильно измерять артериальное давление, расскажут об алгоритме действий в случае его повышения и признаках гипертонического криза.