К поиску пропавших в Заводоуковске девушки и ребенка подключились добровольцы

| Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" во ВКонтакте | Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" во ВКонтакте

К поискам пропавшей в Заводоуковске девушки и чужого ребенка, за которым она присматривала, подключились волонтеры отряда "Белая сова". Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей регионального УМВД России Антон Каморников.

Девушку и ребенка продолжают искать. "В Заводоуковске волонтеры отряда "Белая сова" совместно с сотрудниками полиции проводят поисковые мероприятия на окрестностях города. Оперативно-розыскные мероприятия находятся на контроле у руководства управления МВД России по Тюменской области. Кроме того, подключены оперативники полицейского главка", — рассказал Антон Каморников.

Напомним, сообщение о пропаже девушки 1995 года рождения с малолетним ребенком поступило в полицию Заводоуковска 24 сентября в 17 часов 30 минут. К правоохранителям обратились родители малыша. После пропажи ребенка следователи возбудили уголовное дело по п."д" ч.2. ст. 126 УК РФ "Похищение несовершеннолетнего".

Инна Пахомова