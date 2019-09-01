  • 25 сентября 201925.09.2019среда
  • USD63,7060
    EUR70,0193
  • В Тюмени 2..4 С 5 м/с ветер юго-западный

К поиску пропавших в Заводоуковске девушки и ребенка подключились добровольцы

Происшествия, 14:21 25 сентября 2019

Поисковый отряд "Лиза Алерт" во ВКонтакте | Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" во ВКонтакте

К поискам пропавшей в Заводоуковске девушки и чужого ребенка, за которым она присматривала, подключились волонтеры отряда "Белая сова". Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей регионального УМВД России Антон Каморников.

Девушку и ребенка продолжают искать. "В Заводоуковске волонтеры отряда "Белая сова" совместно с сотрудниками полиции проводят поисковые мероприятия на окрестностях города. Оперативно-розыскные мероприятия находятся на контроле у руководства управления МВД России по Тюменской области. Кроме того, подключены оперативники полицейского главка", — рассказал Антон Каморников.

Напомним, сообщение о пропаже девушки 1995 года рождения с малолетним ребенком поступило в полицию Заводоуковска 24 сентября в 17 часов 30 минут. К правоохранителям обратились родители малыша. После пропажи ребенка следователи возбудили уголовное дело по п."д" ч.2. ст. 126 УК РФ "Похищение несовершеннолетнего".

Инна Пахомова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры , дети , поиски , полиция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:45 25.09.2019Пропавшего в Заводоуковске ребенка нашли мертвым в лесу
14:21 25.09.2019К поиску пропавших в Заводоуковске девушки и ребенка подключились добровольцы
13:26 25.09.2019Уголовное дело о многомиллионной краже песка в Ялуторовске рассмотрит суд
13:04 25.09.2019СК: после пропажи ребенка в Заводоуковске возбуждено уголовное дело