  • 25 сентября 201925.09.2019среда
  • USD63,7060
    EUR70,0193
  • В Тюмени 1..3 С 5 м/с ветер юго-западный

Тюменские школьники поедут на Всероссийский слет поисковых отрядов

Общество, 19:05 25 сентября 2019

пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Данила Шипин, Сава Щербаков и Николай Паршуков поедут на Всероссийский слет школьных поисковых отрядов. Об этом сообщил руководитель Областного поискового центра Артур Ольховский на пресс-конференции.

Ребята попали на смену по результатам конкурса "Поиск. Находки. Открытия". Слет пройдет в лагере "Орленок" с 8 по 27 октября.

Ключевым элементом смены станет школа юного поисковика, где подростки узнают историю воинских ритуалов, узнают методику проведения поисковых работ, базовые основы таких дисциплин, как ориентирование на местности, медицина, анатомия, музейное дело, проектирование, работа с документацией и с информационными ресурсами.

В течение смены ребята примут участие в образовательных встречах с героями России, подготовят социальные проекты, направленные на актуализацию проблем поискового движения России.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Артур Ольховский , поисковое движение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:16 25.09.2019В четырех муниципалитетах региона завершили ремонт дорог по нацпроекту
19:05 25.09.2019Тюменские школьники поедут на Всероссийский слет поисковых отрядов
18:43 25.09.2019Самый танцующий детский сад выбрали в Тюменской области
18:10 25.09.2019Стену памяти в Тобольске возведут при поддержке "Единой России"