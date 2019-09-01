Тюменские школьники поедут на Всероссийский слет поисковых отрядов

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Данила Шипин, Сава Щербаков и Николай Паршуков поедут на Всероссийский слет школьных поисковых отрядов. Об этом сообщил руководитель Областного поискового центра Артур Ольховский на пресс-конференции.

Ребята попали на смену по результатам конкурса "Поиск. Находки. Открытия". Слет пройдет в лагере "Орленок" с 8 по 27 октября.

Ключевым элементом смены станет школа юного поисковика, где подростки узнают историю воинских ритуалов, узнают методику проведения поисковых работ, базовые основы таких дисциплин, как ориентирование на местности, медицина, анатомия, музейное дело, проектирование, работа с документацией и с информационными ресурсами.

В течение смены ребята примут участие в образовательных встречах с героями России, подготовят социальные проекты, направленные на актуализацию проблем поискового движения России.