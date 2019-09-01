Следователи выясняют обстоятельства происшествия в Заводоуковске

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Обстоятельства гибели ребенка, пропавшего в Заводоуковске 24 сентября, выясняют следователи, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

24-летняя девушка, присматривавшая за ребенком, 25 сентября была найдена в лесном массиве на расстоянии около трех км от дома, где проживал несовершеннолетний. Тело малыша она держала в руках.

Девушка задержана. Следователи допрашивают ее. Место происшествия осматривают. Причина смерти ребенка будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, сообщение о пропаже девушки 1995 года рождения с малолетним ребенком поступило в полицию Заводоуковска 24 сентября в 17 часов 30 минут. К правоохранителям обратились родители малыша. После пропажи ребенка следователи возбудили уголовное дело по п."д" ч.2. ст. 126 УК РФ "Похищение несовершеннолетнего". Ребенка искали волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.