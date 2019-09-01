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Красавица-тоболячка завоевала престижный титул международного конкурса

Общество, 09:13 26 сентября 2019

@misstourism_russia | Фото: @misstourism_russia

Тоболячка Анастасия Соколова завоевала титул "Вторая вице-мисс Tourism of the Globe 2019" на международном конкурсе, завершившемся в Китае 25 сентября.

"Сегодня было очень крутое шоу, - написала Анастасия в своем аккаунте @miss_sokolovaa. - Я очень рада! Это мой второй мировой конкурс за этот месяц и я довольна результатами. Все мои старания не зря!"

Победительницей стала представительница Франции, второе место - у красавицы из Таиланда. Еще одна россиянка Ирина Ухтиярова из Чебоксар признана "Miss Tourism of the Globe Europe 2019".

Напомним, что Анастасия Соколова в 2018 году взяла главный титул и корону конкурса красоты в родном городе, а после стала финалисткой конкурса "Мисс Туризм России 2018".

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# конкурс красоты

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