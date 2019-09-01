Тобольская многодетная семья получит помощь от единоросов

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Тобольская семья с семью детьми получила помощь в приемной "Единой России". Личный прием граждан в общественной приемной партии в Тобольске провели секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов и исполнительный секретарь Тобольского городского отделения партии Михаил Никитин, сообщает пресс-служба партии.

К партийцам обратилась семья с семью детьми, младшему ребенку нет и года. На прием пришла мама Евгения с четырьмя девочками. Женщина находится в отпуске по уходу за ребенком, муж работает, но его зарплаты на все необходимые жизненные нужды не хватает. Им будет оказана необходимая помощь. Также дети получили подарки от регионального отделения "Единой России" и билеты на спектакль "Конек-горбунок".

"Для нас это было неожиданно и очень приятно, — призналась после встречи тоболячка. — Теперь мои дети поверят, что чудеса все-таки случаются".

Следующая заявительница - одиноко проживающий пенсионер, инвалид II группы, которая состоит на обслуживании в центре социального обслуживания населения. Она попросила помочь ей в ремонте санузла в квартире. Близких родственников, способных ей помочь, у пенсионерки нет. С подобной просьбой обратились к Андрею Артюхову еще два заявителя, которые нуждаются в оказании материальной помощи на ремонт оконного блока.

Также на прием пришла замдиректора Тобольского детского сада №1 Зулейха Кадырова — она попросила секретаря регионального отделения партии оказать финансовую помощь на ремонт группы, которую впоследствии назовут "Конек-горбунок".

Каждому из обратившихся будет оказана помощь, заверил Андрей Артюхов. "Всем им мы обязательно поможем, никого не оставим без внимания", - подчеркнул секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России".