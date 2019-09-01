Программа профессиональной переподготовки пенсионеров развивается в регионе

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

103 человека направлены с начала 2019 года на обучение по программе профессиональной переподготовке пенсионеров. Обучающий семинар прошел в Тюменской областной думе, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", первый зампредседателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов вместе с депутатом облдумы, координатором партийного проекта "Старшее поколение" Фуатом Сайфитдиновым встретился с активистами тюменского отделения общественной организации "Союз пенсионеров России", которую возглавляет Нина Половникова, а также специалистами Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района. На встрече обсуждали вопросы профессиональной подготовки граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Андрей Артюхов на встрече подчеркнул, что тема профессиональной переподготовки людей старшего поколения, их востребованности на рынке труда – важная и актуальная.

"На приемы очень часто приходят люди старшего возраста, которым необходима помощь в трудоустройстве. На предприятиях возрастным людям не всегда рады, поэтому задача партийного проекта "Единой России" "Старшее поколение", нацпроекта "Демография" – помочь людям быть востребованными на рынке труда", – подчеркнул Фуат Сайфитдинов.

Специалисты Центра занятости рассказали активистам "Союза пенсионеров России" о возможностях для пенсионеров и предпенсионеров пройти обучение, получить новую специальность и быть востребованными на рынке труда.

"Мы работаем и с гражданами предпенсионного возраста, ищущими работу и самостоятельно обратившимися в Центр занятости, и с теми, кого работодатель отправил повысить квалификацию, и с ищущими работу пенсионерами", – отметила ведущий инспектор Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района Мария Якимова.

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

По ее словам, с февраля 2019 года на профессиональное обучение было направлено уже 103 человека. Специалисты Центра занятости консультируют граждан предпенсионного и пенсионного возраста, помогают найти подходящую специальность и соответствующую образовательную организацию. Как рассказала Мария Якимова, обратившиеся люди старшего поколения могут получить специальность, например, водителя, педагога или младшего медицинского персонала – однако конкретного перечня специальностей нет, и в выборе жителей никто не ограничивает.

На встрече в честь предстоящего Дня пожилого человека Андрей Артюхов подарил собравшимся подарки от партии "Единая Россия".