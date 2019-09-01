Сергей Корепанов провел прием граждан в Тюмени

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов провел прием граждан в региональном отделении партии "Единая Россия".

К главе регионального парламента обратились 10 человек, сообщает пресс-служба ведомства. Так, к Сергею Корепанову обратился тюменец, которому депутат когда-то помог в вопросе оформления инвалидности. Сейчас гражданин пришел с просьбой разобраться с документами на земельный участок.

"Стараюсь всегда вести прием граждан лично. Исключение составляют лишь командировки, которые нельзя отменить. Считаю, что одна главных обязанностей депутата – знать о проблемах людей и прилагать максимальное количество сил для их решения", - отметил спикер парламента.

Напомним, что Сергей Корепанов в Тюменской областной думе представляет интересы избирателей Ямала. При этом, много лет работая в Тюмени, разбирается и в проблемах юга области. Поэтому на прием к законодателю приходят жители всего региона.

"Ни одно обращение граждан не остается без внимания. Есть вопросы, которые не относятся к компетенции законодательной власти. В этом случае мы разъясняем, куда обратиться, помогаем оформить запросы и письма. Объясняем, как можно получить юридическую помощь бесплатно", - подчеркнул Сергей Корепанов.