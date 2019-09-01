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Фильм "Хиросима, моя любовь" покажут бесплатно в Центре "Дзержинец"

Общество, 13:26 27 сентября 2019

Центр "Дзержинец" | Фото: Центр "Дзержинец"

Просмотр фильма "Хиросима, моя любовь" режиссера Ален Рене (Франция, Япония, 1959, драма, 16+) начнется в ЦВР "Дзержинец" (ул. Механическая 31/1) 27 сентября в 18 часов 30 минут, сообщают организаторы.

"Сложный мир ощущений, основанный на сюжетной линии короткой любви французской киноактрисы и японского архитектора в послевоенной Хиросиме. На каждого из них давит груз прошлого, с которым приходится жить каждый час...." - сюжет фильма, который отмечен призом Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ).

После просмотра состоится обсуждение фильма. Для этого нужно пройти регистрацию.

Вход бесплатный.

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# фильм , центр Дзержинец

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