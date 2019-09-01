Владимир Белов: все приходилось начинать с нуля

| Фото: газета «Новая жизнь» | Фото: газета «Новая жизнь»

С детства он грезил морскими путешествиями и часами засиживался в школьной библиотеке, где работала его мама, и зачитывал до дыр книги о море и океане. Хотя родился Владимир Белов в далекой от морей и океанов деревне Малая Ченчерь Казанского района. О ровеснике Тюменской области в канун его 75-летия и юбилея региона рассказала районная газета "Новая жизнь".

Но его детской мечте суждено было сбыться. Владимир Белов был призван на Тихоокеанский флот во Владивосток. Служил в должности радиотелеграфиста. Морская служба так ему понравилось, что решил не расставаться с морем и на "гражданке". И еще несколько лет работал на судах дальнего плавания Дальневосточного морского пароходства.

"Начинал матросом на пассажирском судне, затем работал на грузовом, – рассказал Владимир. – Ходили с грузами за Полярный круг, на остров Врангеля, на лесовозах – в Японию. Но по стечению обстоятельств в 1970 году вернулся домой, в Казанский район".

С этого времени вся жизнь Владимира Белова связана с электрическими сетями. Сначала он работал в Казанской РЭС электромонтером, затем мастером высоковольтного участка. Одновременно он учится в Ишимском сельхозтехникуме по специальности техник-электрик. К работе он всегда относился добросовестно, ответственно. Имеет различные грамоты и награды, звания "Лучший мастер Ишимских электросетей" и "Лучший мастер Тюменьэнерго".

В 1981 году в Бердюжье открывается районный участок электрических сетей. Владимира Белова назначают руководителем этого предприятия.

"Все приходилось начинать с нуля: создавать материально-техническую базу, строить жилье, находить специалистов, – рассказывал он. – Но коллектив РЭСа успешно справлялся со всеми задачами".

Владимир Белов 29 лет возглавлял Бердюжский РЭС. Был депутатом думы Бердюжского сельского поселения. Его трудовой стаж - более сорока лет. Ветеран труда, имеет звание "Почетный энергетик России". С 2010 года находится на заслуженном отдыхе.

"Сегодня наше счастье во внуках, - улыбается он. – Старшему 21 год, он живет в Германии, другие, помладше, – в Бердюжье. В этом году внучка Анна окончила школу с золотой медалью. Главное – чтобы в нашей семье все были здоровы, тогда и трудности нипочем, и каждый день приносит радость".

Борис Олейник