Тоболяки завоевали золотые медали на Кубке России по аэробике

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Команда по фитнес-аэробике "Лидер", тренер Марина Скороходова, с композицией в стиле русского народного танца завоевала золотые медали на Кубке России по фитнес-аэробике и хип-хопу в Йошкар-Оле, сообщает администрация Тобольска.

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Серебряные медали привез хип-хоп дуэт "BIT STREET", тренер Марина Скороходова, с программой "Африка", соревнуясь в рамках Кубка России HIP HOP UNITE в дисциплине "хип-хоп дуэты" возрастной категории "мужчины, женщины".

Всего в соревнованиях приняли участие 165 команд из 24 регионов.

Данные соревнования являлись контрольным стартом для команд перед чемпионатом мира по фитнес-аэробике и HIP HOP UNITE WORLD CHAMPIONSHIPS, которые пройдут в октябре в городе Лейден, Нидерланды.