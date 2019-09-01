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Тоболяки завоевали золотые медали на Кубке России по аэробике

Спорт, 17:26 26 сентября 2019

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Команда по фитнес-аэробике "Лидер", тренер Марина Скороходова, с композицией в стиле русского народного танца завоевала золотые медали на Кубке России по фитнес-аэробике и хип-хопу в Йошкар-Оле, сообщает администрация Тобольска.

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Серебряные медали привез хип-хоп дуэт "BIT STREET", тренер Марина Скороходова, с программой "Африка", соревнуясь в рамках Кубка России HIP HOP UNITE в дисциплине "хип-хоп дуэты" возрастной категории "мужчины, женщины".

Всего в соревнованиях приняли участие 165 команд из 24 регионов.

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Данные соревнования являлись контрольным стартом для команд перед чемпионатом мира по фитнес-аэробике и HIP HOP UNITE WORLD CHAMPIONSHIPS, которые пройдут в октябре в городе Лейден, Нидерланды.

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# соревнования , Тобольск , фитнес , хип-хоп

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