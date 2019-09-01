Тюменские студенты начнут строить новый болид для соревнований

| Фото: Neftegaz Engineering во ВКонтакте | Фото: Neftegaz Engineering во ВКонтакте

К строительству нового болида в рамках проекта Neftegaz Engineering студенты Тюменского индустриального университета приступят в октябре. В дальнейшем его будут представлять на инженерно-спортивных соревнованиях.

Студенты ТИУ вернулись с болидом, который представляли на российском этапе международного инженерно-спортивного соревнования Formula Student — мероприятие проходило на подмосковном аэродроме Быково с 21 по 22 сентября.

"Для нашей команды прошло все средне. На этап выезжала абсолютно новая сборная — для студентов это были первые соревнования", — рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" руководитель научно-технического центра Neftegaz Engineering Тюменского индустриального университета Руслан Нубаев.

Сборная должна была защитить бизнес-план. Как отметил, Руслан Нубаев, студенты сделали это на высоком уровне, заняли четвертую позицию из 15. А по отчету стоимости и дизайна тюменцам присудили восьмое место из 15.

"Команда недовольна своим результатом и уже начинает работу над ошибками. Студенты устранят все недочеты в новом болиде, который уже спроектирован. С октября начнется производство нового болида сезона 2019-2020. Результат на соревнованиях в Подмосковье нельзя считать хорошим, но и плохим его тоже не назовешь", — добавил Руслан Нубаев.

Собирать новый болид будут участники команды, которые вернулись с соревнований. К ним присоединяться ребята, которые проходят обучение. Старая машина останется для испытания новых систем в середине сезона до тех пор, пока не будет собрана новая. Также на ней будут учиться пилоты.

Инна Пахомова