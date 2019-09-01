Памятный знак Борису Щербине установили в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Памятный знак Борису Щербине установили в Тюмени на бульваре его имени 27 сентября.

На церемонии открытия президент регионального благотворительного фонда "Ветеран Нефтегазстроя" Виталий Аксенов поблагодарил всех, кто принимает участие в увековечивании памяти выдающегося политического деятеля и ОАО "Тюменскую домостроительную компанию" за оказанную финансовую поддержку.

Почетное право открыть памятный знак предоставили Герою Социалистического Труда СССР Виктору Молозину и члену правления Тюменского областного общественного фонда им. Виктора Муравленко, заслуженному нефтегазостроителю России Александру Чинчевичу.

"В нашей стране мало таких руководителей, кому судьба определила поднимать сразу два мощнейших энергетических комплекса в стране. Борис Евдокимович был создателем Иркутского топливного энергетического комплекса, а затем с этим десятилетним опытом он уверенно возглавлял руководство Тюменской области, занимался созданием Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Для меня и многих людей это человек является примером, пусть его имя знает и чтит наша молодежь", - сказал Александр Чинчевич.

В завершении церемонии он наградил активиста ветеранских организаций Геннадия Понамарёва памятной медалью "В ознаменование 100-летия со дня рождения Б. Е. Щербины", учрежденной Союзом нефтегазостроителей России.

Напомним, в рамках празднования 100-летия со дня рождения первого секретаря Тюменского обкома КПСС, ранее в Тюменской областной библиотеке презентовали книгу "Слово о Борисе Щербине", в которой собраны воспоминания и размышления более 60 человек, которые знали Бориса Щербину, работали с ним, учились у него.

2 октября в Спортивном сквере состоится возложение цветов к памятнику Щербины. В этот же день в ДК "Нефтяник" пройдет губернаторский прием. 5 октября в день рождения Бориса Евдокимовича начнутся юбилейные торжества в Москве.

Ирина Кургузова