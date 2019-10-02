Тюменцы почтили память создателя Западно-Сибирского нефтегазового комплекса Бориса Щербины

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Память выдающегося политического деятеля, создателя Западно-Сибирского нефтегазового комплекса Бориса Щербины в Тюмени почтили возложением цветов к мемориальной доске на доме, где он жил и работал с 1961 по 1973 годы, 2 октября.

У дома №48 по ул.Хохрякова собрались представители городского и областного советов ветеранов, ветераны транспортного строительства, сельского хозяйства, все те, кому довелось работать с Борисом Щербиной.

Как рассказал член правления Тюменского областного фонда им. Виктора Муравленко Александр Чинчевич, мемориальная доска была установлена 20 лет назад к 80-летию со дня рождения Бориса Щербины.

"На открытии присутствовал министр строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР, приемник Бориса Евдокимовича Владимир Чирсков, прилетал наш земляк Владилен Никитин, работавший министром сельского хозяйства РСФСР, первым заместителем председателя Совета министров СССР, многие ветераны, связанные судьбой со Щербиной. Памятник Борису Евдокимовичу в сквере Немцова был установлен спустя еще десять лет", - сказал Александр Чинчевич.

От дома выдающегося политического деятеля, создателя Западно-Сибирского нефтегазового комплекса ветераны отправились на торжественную церемонию возложения цветов в сквер Немцова.

Напомним, в рамках праздничных мероприятий, посвященных столетию со дня рождения Бориса Щербины в Тюменской областной библиотеке им. Менделеева 26 сентября состоялась презентация книги "Слово о Борисе Щербине" и гашение конвертов, выпущенных к юбилейному году Почтой России. 27 сентября на бульваре им. Бориса Евдокимовича прошло открытие памятного знака.

Ирина Кургузова