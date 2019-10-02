Александр Моор: тюменцы с гордостью вспоминают великие дела Бориса Щербины

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Тюменцы с гордостью и уважением вспоминаем великие дела Бориса Щербины, отдают дань памяти этому человеку с большой буквы, с которым прочно ассоциируется целая эпоха.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на торжественном собрании, посвященном 100-летию со дня рождения Бориса Щербины, которое состоялось в ДК "Нефтяник" в Тюмени 2 октября.

Столетний юбилею со дня рождения выдающегося советского государственного и политического деятеля, Героя Социалистического Труда Бориса Щербины, широко отмечается в нашем регионе. С 1961 по 1973 годы Борис Щербина возглавлял Тюменскую область, затем руководил министерством строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР, был заместителем председателя правительства СССР. Борис Щербина возглавлял работы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и землетрясения в Армении.

"Благодаря своему труду, ответственности и решительности, незаурядному уму и организаторскому таланту, а главное - безграничной любви к Родине Борис Щербина совершил очень многое для развития Тюменской области и всей страны. Сегодня мы с гордостью и уважением вспоминаем его великие дела", - сказал губернатор.

Во времена, когда Тюменская область стала Всесоюзной стройкой №1, Борис Щербина стал одним из главных участников и двигателей этого созидательного процесса.

"Этому человеку и его соратникам мы во многом обязаны тем, что наша большая Тюменская область сегодня активно развивается в экономическом, производственном и социальном плане, а по многим показателям - лидирует среди субъектов Российской Федерации. За двенадцать лет его руководства регион стал главным нефтегазодобывающим в Советском Союзе. На бескрайних просторах Севера появились новые города. За короткий период времени были построены сотни километров электросетей, трубопроводов, создана сеть аэропортов. На север потянулась железнодорожная ветка, связавшая Тюмень с Тобольском, Сургутом, а затем и другими северными городами", - отметил Александр Моор.

Не оставался без внимания и юг Тюменской области - это была принципиальная позиция руководства региона. При Борисе Щербине в областной столице строились дворцы культуры нефтяников, геологов и строителей, началось активное возведение многоквартирного жилья. В сельском хозяйстве развивались земледелие, животноводство, птицеводство. Боровская, Каскаринская, и Пышминская птицефабрики появились благодаря его инициативе.

"Примечательной чертой того времени был особый настрой людей, деловая и вместе с тем творческая атмосфера. Ими двигало стремление внести как можно больший вклад в развитие области, укрепление экономики всей страны. Передовой силой того времени стал комсомол. Борис Щербина старался максимально использовать этот ресурс и делал серьезную ставку на молодежные коллективы. На Тюменской земле, впервые в стране, стали появляться комсомольско-молодежные бригады, участки, производственные подразделения. Об успехах и достижениях молодежи тех лет мы с вами вспоминали в августе, когда отмечали другую памятную дату - вековой юбилей тюменского комсомола", - напомнил глава региона.

Современники с благодарностью и теплотой вспоминают Бориса Евдокимовича Щербину не только как руководителя и политика, но и как мудрого наставника, который многим дал путевку в жизнь. Имя этого человека золотыми буквами вписано в летопись Тюменской области. Памятные мемориальные доски с его именем установлены в Тюмени на доме, где он жил, и на здании Миннефтегазстроя в Москве, где он работал. О нем написана не одна книга, и к столетию выпущена новая - "Слово о Борисе Щербине".

Имя Бориса Щербины присвоено сухогрузному теплоходу, нефтяному месторождению, улицам в ямальском Надыме и армянском городе Гюмри. В Тюмени установлен памятник Борису Щербине, в его честь назван бульвар.

"Но самый главный памятник Борис Щербина воздвиг себе сам - делами, поступками и проектами, которые и сейчас приносят пользу всей стране. Мы, как наследники героического прошлого, должны сохранить все достижения наших предшественников и сделать так, чтобы наша большая Тюменская область процветала и находила для себя новые точки роста, была по-прежнему в авангарде технологических, научных и культурных прорывов, славилась своими людьми и достижениями", - подчеркнул губернатор.

Приветственные телеграммы участникам торжественного собрания в честь столетия со дня рождения Бориса Щербины направили губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

К собравшимся в зале ДК "Нефтяник" ветеранам обратились председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов и президент Союза нефтепромышленников России, первый заместитель министра строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР Геннадий Шмаль.

Александр Моор вручил региональные награды ветеранским организациям, которые берегут память о Борисе Щербине и передают заложенные им традиции новым поколениям тюменцев.

Евгений Бабенко