В Тюмени презентовали книгу "Слово о Борисе Щербине"

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Презентация книги "Слово о Борисе Щербине", посвященной 100-летию со дня его рождения, состоялась в Тюменской областной библиотеке им. Дмитрия Менделеева.

По инициативе тюменских ветеранских организаций 2019 год в регионе, как сообщил заслуженный строитель РФ, президент регионального благотворительного фонда "Ветеран Нефтегазстроя" Виталий Аксенов, прошел под знаком Бориса Щербины.

"Губернатор Тюменской области Александр Моор своим распоряжением создал рабочую группу во главе с первым заместителем губернатора Натальей Шевчик по организации и проведению областных мероприятий, посвященных Борису Щербине, – пояснил он. – Презентация книги открывает их череду. 27 сентября на бульваре имени Щербины будет открыт памятный знак. 2 октября в Спортивном сквере будет возложение цветов к памятнику Щербины. В этот же день в ДК "Нефтяник" пройдет губернаторский прием. А 5 октября в день его рождения пройдут юбилейные торжества в Москве".

В книге, которую представили сегодня в Тюмени, собраны воспоминания и размышления более 60 человек, которые знали Бориса Щербину, работали с ним, учились у него.

"Помнить – это все равно, что понимать, - написал в предисловии автор и составитель книги соратник Щербины, видный советский государственный деятель, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР Владимир Чирсков, - а чем больше понимаешь, тем более видишь хорошего. Прошлое всегда с нами….Недаром говорят, что человечество идет в будущее со взором, обращенным в прошлое".

Ценность этих воспоминаний, по словам Чирскова, в том, что в них сохраняется образ Бориса Щербины. Образ мыслей и образ действий. Воспроизвести их, хотя бы на страницах книги – значит дать уроки Щербины и нынешним политикам, и молодежи во многом утратившим жизненную перспективу.

"Он был настоящим секретарем обкома, - вспоминал секретарь ЦК КПСС с 1972 по 1989 годы Владимир Долгих. – Я с ним встретился впервые в 1973 году. Тогда была разноголосица по поводу дальнейшего развития Сибири. Надо было взглянуть на это дело на месте. Это был еще молодой человек, энергичный, знающий, умеющий защитить свою точку зрения".

Владимир Долгих отметил способность Щербины принимать важные решения и отвечать за них. Особенно это проявилось в критические дни Чернобыльской аварии, куда Щербина как председатель правительственной комиссии прибыл первым из руководителей СССР и Украины.

"Щербина мне ночью позвонил из Чернобыля, рассказал о состоянии дел, - сообщил Долгих. – Мы с ним определили – не ждать никаких решений и эвакуировать людей". Это было, по словам председателя правления Тюменской областной общественной организации Союз "Чернобыль" Владимира Толпейкина, очень правильное и своевременное решение, спасшее жизни тысяч людей.

"Я, конечно, не был лично знаком с Борисом Евдокимовичем, - отметил он на презентации книги. – Когда он руководил областью, я заканчивал Тюменское военно-инженерное училище. Потом служил в Афганистане. Наши пути пересеклись на ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Решение об эвакуации жителей города Припяти было принято правильно и вовремя".

Геннадий Павлович Богомяков, сменивший Щербину на посту первого секретаря Тюменского обкома КПСС, отмечал его умение выслушивать людей и формировать собственные суждения по принципиальным вопросам, учитывая их доводы. Именно это помогло Борису Щербине добиться кардинального правительственного решения по усилению геологоразведочных работ в Тюменской области.

"Были кардинально переоснащены поисковые экспедиции, буровые предприятия, - вспоминал он. – Было выделено большое количество вездеходной техники, взятой у военных, началось широкое применение вертолетов". Результат не замедлил сказаться: открытия крупных нефтяных и газовых месторождений пошли одно за другим.

"И хотя, казалось бы, основные приросты добычи нефти и газа были получены уже после того, как Щербина уехал из области, я не могу последующие годы его деятельности отделить от успехов тюменцев, - подчеркнул Геннадий Богомяков. – То, что область вышла на добычу 400 млн тонн нефти и свыше 600 млрд кубов газа в год – это не только мечта, но и результат усилий одного из активнейших участников создания этого комплекса Б.Е. Щербины".

Своими воспоминаниями о Борисе Щербине поделились также председатель Совета Министров СССР с 1985 по 1990 годы Николай Рыжков, заместитель председателя Совета Министров СССР с 1965 по 1968 годы Николай Байбаков, известный тюменский геолог Владимир Абазаров, председатель Совета Министров РСФСР с 1988 по 1990 годы Александр Власов, министр иностранных дел СССР в 1985-1991 годах Эдуард Шеварнадзе, первооткрыватель тюменской нефти Фарман Салманов, собкорр. "Известий" по Тюменской области Юрий Переплеткин. Всего более 60 имен – и каждый легенда! Великая эпоха рождает великих людей, творящих великие дела.

В день презентации книги "Слово о Борисе Щербине" по сути дела начата новая книга воспоминаний о великом современнике. Свое слово о нем сказали и депутат Тюменской областной думы Николай Бабин, который начинал свою карьеру дояром в Аромашевском районе и получил первую награду из рук секретаря обкома, и Александр Чинчевич, которого Борис Щербина принимал на работу инструкторов обкома КПСС, и заместитель губернатора Тюменской области в 1997-2000 годах Виктор Чикишев.

Представитель департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Светлана Жевновская заверила, что их ведомство будет делать все от него зависящее, чтобы молодое поколение тюменцев знало о Борисе Щербине, помнило о нем и могло им гордиться.

"Борис Евдокомович – одна из самых ярких звезд из наших земляков, которые заложили основы Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса, - заявила она.- Тюменской области очень повезло, что он здесь жил и работал".

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Борис Олейник