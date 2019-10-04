Выставка о Борисе Щербине откроется в музее "Городская дума"

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Выставка "Созидатель", посвященная 100-летию со дня рождения советского государственного и партийного деятеля, Героя Социалистического Труда Бориса Щербины, откроется в музее "Городская дума" 5 октября, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

В историю Сибири Борис Щербина вошел в начале шестидесятых. В 1961—1973 годы он был первым секретарем Тюменского областного комитета КПСС. В этот период здесь началась промышленная разведка и добыча нефти — было запущено первое нефтяное месторождение в Западной Сибири (Шаимское). За 12 лет руководства Щербины наш регион стал главным нефте- и газодобывающим в СССР. Благодаря этому выросли многотысячные города с социальной инфраструктурой. Здесь протянули линии электропередач и трубопроводов, проложили железную дорогу "Тюмень-Сургут", сеть аэропортов связала удаленные сибирские города со Свердловском, Уфой и другими городами.

В середине семидесятых Борис Щербина был назначен министром строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР. На этом посту внедрял высокоэффективные методы освоения нефти и газа, привлекал ученых к решению технологических проблем. При нем протяжённость трубопроводов для экспорта нефти и газа увеличилась вдвое, это вывело СССР на первое место в мире по добыче углеводородов.

На выставке "Созидатель" представлены предметы из коллекций Тюменского музейно-просветительского объединения. Посетители увидят медали, знаки, личные вещи, фотографии из различных периодов жизни Б. Е. Щербины. Часть выставки посвящена работе Щербины в Чернобыле – фотографии, знак ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сувениры подаренные Борису Евдокимовичу.

Работа выставки продлится до 5 декабря. Телефон для справок +7 (3452) 46-11-59.