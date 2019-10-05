Александр Моор: Борис Щербина задал вектор развития Тюменской области

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100-летие со дня рождения государственного деятеля, министра строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР Бориса Щербины отмечается 5 октября. О его вкладе в развитие тюменского региона в своих аккаунтах во ВКонтакте, и Одноклассники напомнил губернатор Александр Моор.

"В годы освоения Западной Сибири он возглавлял Тюменскую область и вывел ее на главные позиции по добыче нефти и газа в Советском Союзе. Борис Евдокимович лично принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, руководил спасением людей сразу после землетрясения в Армении. В его честь называют улицы, теплоходы, самолеты, месторождения и звезды.Во многом благодаря Борису Евдокимовичу Тюменская область сегодня активно развивается. Горжусь тем, что такие люди, как Борис Щербина, жили и работали в нашем регионе", - написал глава региона, прокомментировав короткий видеоролик на своей странице.

Напомним, что 2019 год в регионе прошел под знаком Бориса Щербины. В Тюменской области прошла череда мероприятий, посвященных этому великому человеку. В Тюменской областной библиотеке им. Дмитрия Менделеева состоялась презентация книги "Слово о Борисе Щербине", а 27 сентября на бульваре имени Щербины открыт памятный знак. 2 октября в сквере имени Немцова состоялось возложение цветов к памятнику Щербины. В этот же день в ДК "Нефтяник" прошли торжественное мероприятие. Кроме того, выставка "Созидатель", посвященная 100-летию со дня рождения советского государственного и партийного деятеля, Героя Социалистического Труда Бориса Щербины, откроется в музее "Городская дума" 5 октября.