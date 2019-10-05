  • 5 октября 20195.10.2019суббота
  • USD65,0300
    EUR71,3509
  • В Тюмени 16..18 С 5 м/с ветер южный

Александр Моор: Борис Щербина задал вектор развития Тюменской области

Губернатор, 09:45 05 октября 2019

t-l.ru

100-летие со дня рождения государственного деятеля, министра строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР Бориса Щербины отмечается 5 октября. О его вкладе в развитие тюменского региона в своих аккаунтах во ВКонтакте, и Одноклассники напомнил губернатор Александр Моор.

"В годы освоения Западной Сибири он возглавлял Тюменскую область и вывел ее на главные позиции по добыче нефти и газа в Советском Союзе. Борис Евдокимович лично принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, руководил спасением людей сразу после землетрясения в Армении. В его честь называют улицы, теплоходы, самолеты, месторождения и звезды.Во многом благодаря Борису Евдокимовичу Тюменская область сегодня активно развивается. Горжусь тем, что такие люди, как Борис Щербина, жили и работали в нашем регионе", - написал глава региона, прокомментировав короткий видеоролик на своей странице.

Напомним, что 2019 год в регионе прошел под знаком Бориса Щербины. В Тюменской области прошла череда мероприятий, посвященных этому великому человеку. В Тюменской областной библиотеке им. Дмитрия Менделеева состоялась презентация книги "Слово о Борисе Щербине", а 27 сентября на бульваре имени Щербины открыт памятный знак. 2 октября в сквере имени Немцова состоялось возложение цветов к памятнику Щербины. В этот же день в ДК "Нефтяник" прошли торжественное мероприятие. Кроме того, выставка "Созидатель", посвященная 100-летию со дня рождения советского государственного и партийного деятеля, Героя Социалистического Труда Бориса Щербины, откроется в музее "Городская дума" 5 октября.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , Борис Щербина

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:45 05.10.2019Александр Моор: Борис Щербина задал вектор развития Тюменской области
18:54 04.10.2019В Тюмени отметили 55-летие ТДСК
13:15 04.10.2019Тобольская детская школа искусств открылась после капитального ремонта
11:36 04.10.2019Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Тобольска готова больше, чем наполовину