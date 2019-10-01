Выставка "Значимая фигура" открылась в Тюмени

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Выставка "Значимая фигура" открылась в Историческом парке "Россия – Моя история" в Тюмени.

Она посвящена 100-летию со Дня рождения Бориса Щербины.

Имя этого советского государственного деятеля вписано в историю Тюменской области. Он оказался одним из наиболее инициативных людей в бурный и непростой период истории края. В 1961 году был назначен первым секретарем Тюменского обкома КПСС. За 12 лет его руководства произошло грандиозное социально-экономическое преображение нашего региона – среди непроходимой тайги и болот выросли многотысячные города с социальной инфраструктурой. Со всех уголков страны в область потянулись тысячи молодых людей на масштабное строительство и освоение недр в Западной Сибири. В этот период Тюменская область стала крупнейшим нефте- и газоносным регионом в СССР.

Борис Щербина был руководителем и других проектов государственного масштаба, о которых подробнее можно узнать на выставке "Значимая фигура".

Работа выставки продлится до декабря 2019 года.

Вход свободный. 0+