Названы самые частые причины аварий на тюменских дорогах

| Фото: ФКУ «Уралуправтодор» | Фото: ФКУ «Уралуправтодор»

Превышение скорости и нарушение правил обгона с выездом на встречную полосу - наиболее частые причины дорожно-транспортных происшествий на тюменских дорогах.

Данные привел заместитель начальника отдела – начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы, технического и дорожного надзора регионального управления ГИБДД Максим Зайцев на заседании рабочей группы по реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги", которое состоялось в областной думе 26 сентября.

"За восемь месяцев 2019 года в регионе произошло 1 тысяча 848 дорожно-транспортных происшествий, погибли 95 человек. Благодаря скоординированным усилиям удалось сократить число погибших на 21,5%", – констатировал Максим Зайцев.

Он рассказал, что в 2019 году в регионе провели 39 областных мероприятия по профилактике аварийности. Автоинспекторы выдали более 2 тыс. предписаний на устранение недостатков эксплуатационного состояния дорог. Сотрудники ГИБДД выявили почти 750 тыс. нарушений правил дорожного движения.

Инспекторы провели 982 информационных, а также семь специальных надзорных и 76 рейдовых мероприятий. В результате в административной ответственности привлекли 177 водителей автобусов и 39 должностных лиц.

В регионе на 27% снизилось количество пострадавших в авариях, случившихся по вине пьяных водителей. С начала года снижено количество ДТП из-за нарушений правил проезда пешеходных переходов, очередности проезда перекрестков, из-за нарушений правил обгона, по вине водителя, допустившего выезд на сторону встречного движения, также по вине водителей со стажем до двух лет и по вине водителей автобусов.

Ирина Ромашкина