Казанские школьники пробуют свои силы во Всероссийской олимпиаде

| Фото: kazanka.admtyumen.ru | Фото: kazanka.admtyumen.ru

Школьный этап Всероссийской олимпиады начнется в Казанском районе с 30 сентября по 21 октября, сообщает администрация муниципалитета.

Учащиеся 5–11 классов смогут показать свои знания по 20 общеобразовательным предметам, в том числе астрономии, экономике, экологии и искусству (МХК), а четвероклассники – по русскому языку, математике, окружающему миру, литературному чтению и физической культуре. Участие в олимпиаде добровольное и бесплатное.

С каждым годом количество желающих сразиться в интеллектуальной борьбе растет. Так, например, в 2018 году в школьном этапе олимпиады участвовали более двух тысяч школьников района.

Участие в интеллектуальных конкурсах помогает детям расширять кругозор, побуждает получать дополнительные знания, которые выходят за рамки школьной программы. Кроме этого, победители и призеры в пределах установленной квоты получат возможность отстаивать честь своей школы на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.