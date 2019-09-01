Портал местных поставщиков работает в Тюменской области

| Фото: rkn.gov.ru | Фото: rkn.gov.ru

Портала местных поставщиков действует в Тюменской области. Он стал еще одним проявлением политики поддержки и развития бизнеса, которую последовательно проводит правительство региона.

Проект реализуют департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, региональное управление государственных закупок и федеральная электронная торговая площадка АО "ТЭК-Торг".

С открытием портала, каждый заинтересованный может найти потенциальных поставщиков необходимых товаров или услуг, работающих на территории Тюменской области. Доступ к этой интернет-площадке уже открыт по ссылке. Зарегистрироваться для участия в ней можно на портале по ссылке. Справки по телефону: 8 (495) 734-81-18.

Сейчас на портале зарегистрировано 423 поставщика и подрядчика Тюменской области. В числе заказчиков региона, уже осуществляющих закупки на электронной торговой площадке множество предприятий, в том числе нефтегазовые. Аккредитация заказчиков продолжается. До конца 2019 года планируется привлечь до 20 крупных заказчиков.

Работа портала будет совершенствоваться. 3 октября в 11 часов в Тюмени (ул. Советская, 61) пройдет круглый стол по созданию и использованию портала поставщиков, на котором региональные поставщики и заказчики смогут познакомиться с возможностями интернет-площадки и обсудить ее развитие в будущем.

Зарегистрироваться для участия в круглом столе можно по телефону 42-66-30, IsaevaTA@72to.ru.