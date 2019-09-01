Тюменские предприятия могут выиграть грант на цифровизацию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В программу "Цифровая экономика РФ" входят шесть федеральных проектов, один из которых - "Цифровые технологии". В его рамках региональным предприятиям будет предложена грантовая поддержка для внедрения новых информационных решений в управление производственными процессами. Работу в данной сфере ведет Российский Фонд развития информационных технологий. Конкурс проектов объявят в ближайшее время.

По словам представителя Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Кирилла Насонова, ключевая суть проекта заключается в поддержке компаний ИТ-сектора через внедрение наиболее эффективных отечественных ИТ-решений в производственные комплексы.

"На реализацию программы заложено финансирование в размере более 20 миллиардов рублей: в 2019 году – 5 миллиардов, в 2020 году – 6 миллиардов и в 2021 году – более 9 миллиардов рублей", - говорит Кирилл Насонов.

Минимальная стоимость планируемого к внедрению ИТ-продукта должна быть не менее 30 млн рублей. При этом компании необходимо иметь половину от этой суммы (привлекать государственные деньги из других проектов нельзя). Понадобится и поручительство от регионального правительства, подтверждающее, что проект соответствует социально-экономическому развитию территории.

Эксперты обращают внимание, что в начале подачи конкурсной заявки для получения гранта не требуется одномоментного наличия всей суммы на расчетном счете предприятия. Важно подтверждать обладание требуемой суммой перед каждым этапом внедрения, чтобы получить очередной транш.

"Рассчитываем, что на первом этапе реализации программы откликнутся наиболее крупные предприятия региона, они осознают эффективность внедрения цифровых технологий, опробовали их элементы, получив значимый эффект, - отметила директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич. - Поддержка рассчитана до 2024 года. Госпрограмма позволит предприятиям сэкономить собственный бюджет на 50 процентов и повысить эффективность производства. Думаю, что и бизнес среднего звена обратит внимание на эти гранты".

Более подробно о грантовом конкурсе по внедрению ИТ-решений можно узнать на сайте Российского Фонда развития информационных технологий, сообщает "Тюменская область сегодня".