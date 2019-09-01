Сборная Уральского округа завоевала серебро чемпионата кинологов Росгвардии

| Фото: Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управления Росгвардии по Тюменской области

Сборная Уральского округа заняла второе место пьедестала на всероссийском чемпионате Росгвардии по многоборью кинологов, проходивший на базе центра подготовки личного состава Уральского округа войск национальной гвардии в Тюмени.

Как сообщают организаторы, команда Уральского округа уступила в общекомандном зачете сборной Приволжского округа, на третьем месте - кинологи Южного округа.

В личном первенстве среди кинологов патрульно-розыскных собак первое место завоевал прапорщик Ренат Мигранов с четвероногим товарищем по кличке Роки. На вторую ступень пьедестала поднялся старший сержант Александр Сухарев и его Нерон. Замкнул тройку лидеров сержант Рамиль Кудеев со своим питомцем Корудо.

Среди кинологов минно-розыскных собак чемпионом стал старший прапорщик Валентин Кукушкин со служебной собакой Даней. Серебро у ефрейтора Зияудина Махмудова и его Домара. Бронзовая награда первенства досталась прапорщику Евгению Емельянову и питомцу по кличке Гена.

Профессиональный турнир проходил в течение 10 дней, победу оспаривали представители всех округов, а также дивизии им. Ф.Э. Дзержинского и Пермского военного института Росгвардии.

Центр подготовки личного состава кинологической службы, гостеприимно принявший и разместивший около ста участников и гостей чемпионата, получил подарок от заводчиков питомника "Марвил Юнион" - щенок немецкой овчарки по кличке Бакса передан воинской части для дальнейшего выращивания в рамках сотрудничества между гражданской и ведомственной кинологией. Еще один щенок был подарен представителям Южного округа Росгардии.