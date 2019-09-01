Артефакты Госмузея демонстрируют историю Сибири в музее Словцова

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Гравюры сибирских городов, этнографические карты середины XVIII века и другие предметы Сибири дополнили выставку "Реликвии и шедевры. Из собрания Государственного исторического музея" специально для экспонирования в музее Словцова.

Заместитель директора Государственного исторического музея по фондовой работе, главный хранитель Марина Чистякова рассказала, что выставка посвящена 150-летию основания первого российского исторического музея, которое будет отмечаться в 2022 году. Проект реализуется в рамках национального проекта "Культура".

"Главный исторический музей страны - это по сути история страны. Мы ходим познакомить разные регионы с нашими экспонатами, чтобы те люди, которые не имеют возможности приехать в Москву, имели возможность увидеть эти уникальные предметы. Мы стараемся подобрать несколько значимых вещей и для конкретного региона", - отметила она.

186 подлинных предметов в единую выставку собрала главный научный сотрудник Государственного исторического музея, доктор филологических наук, автор концепции и куратор выставки Елена Юхименко. Экспонаты представляют все 14 фондовых отделов музея и отражают историю от третьего тысячелетия до нашей эры до Парада Победы.

"Была проделана большая работа, чтобы показать всю широту нашей коллекции, ее богатство, и в то же время показать весь ход нашей истории. Здесь представлена русская история с XI до середины XX века. Самый старинный предмет, представленный на выставке, был создан пять тысяч лет назад - это эпоха бронзы", - подчеркнула ученый.

Константин Шафиков осваивает в ТГИК специальность "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия". Он восхитился подлинникам: иконы "Явление Богоматери преподобному Сергию Радонежскому" XVI века, первой российской печатной книги "Апостол" издателя Ивана Федорова 1564 года, молитвословам и духовным грамотам.

"Меня всегда привлекали музеи, поэтому здесь мне очень нравится. Мне всегда было интересно посмотреть в живую на оружие, картины, иконы. Я сюда пришел, чтобы увидеть потрясающие иконы. Например, берестяную грамоту новгородского мальчика Онфима XIII века", - признался молодой человек.

Кинжалы, шкатулки, предметы одежды и головные уборы привлекли внимание особенно подарки из Китая и Грузии будущего библиотекаря Мариуса Злуникина. Студент ТГИК убежден, что артефакты позволяли познакомиться с культурными ценностями иноземцев. По его словам, такие дары могут рассказать о внешней политике России в эпоху царизма.

Письма царя Петра I и князя Александра Меншикова, мундир офицера лейб-гвардии Финляндского полка XIX века и многое другое. Самый "юный" экспонат - листы речи маршала Советского Союза Георгия Жукова на Параде Победы 1945 года. Страницы хранят его рукописные пометы, нанесенные твердой рукой военачальника. После Парада маршал забыл текст на кафедре. Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский забрал эти листы, а его внук передал в 2003 году передал легендарную речь в Государственный исторический музей.

Актер Тюменского драматического театра Андрей Волошенко отметил, что шедевры знакомы с детства, но гораздо интереснее увидеть их вблизи, в оригинале.

"Уникальные ювелирные вещи, церковная утварь, крестьянские костюмы ручной работы - это поразительно, интересно и познавательно. Сюда нужно водить больше школьников и студентов. История учит всему. Жалованная грамота Григорию Орлову Екатериной Великой - это же целый пласт, наш XVIII век, женский век на русском троне, как делались карьеры и что это стоило народу. Здесь те предметы, которые до этого я видел лишь в учебниках истории: гравюры сибирских городов, некоторые иконы, агитационный советский фарфор. А еще в оригинале посмотрел знаменитую картину "Ходоки у Ленина"", - впечатлен Андрей Волошенко.

Тюмень стала вторым годом, принявшим выставку после Белгорода. Госмузей продолжит экспонирование до 5 декабря. После того, как артефакты отдохнут в Москве, выставка, скорее всего поедет в Тулу (предположительно в сентябре 2020 года).

Ирина Ромашкина