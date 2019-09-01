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Открыт прием заявок на региональный турнир юных биологов

Общество, 12:24 29 сентября 2019

Учебно-научная школа ТюмГУ | Фото: Учебно-научная школа ТюмГУ

Тюменский турнир юных биологов для школ Тюменской области пройдет в областной физико-математической школе (Тюмень, ул. 30 лет Победы, 102) 9 и 10 ноября.

Заявку можно направить до 25 октября на сайт, и подтвердить ее, предоставив в оргкомитет письменное решение одной из предложенных задач. На основании рейтинга присланных решений жюри отберут девять команд, которые и будут допущены к очному участию в турнире.

Турнир проводится по заранее известным заданиям, которые уже опубликованы на сайте. Подготовка решений требует длительной работы с использованием различных информационных источников, поэтому ее необходимо начинать как можно раньше, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".

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# биологи , турнир

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