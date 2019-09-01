Тюменский ипподром готовится к закрытию сезона

| Фото: фонда "Сотвори из жизни шедевр" | Фото: фонда "Сотвори из жизни шедевр"

Закрытие сезона на Тюменском ипподроме пройдет 13 октября. Соревнования лошадей рысистых пород на призы им. Локотского конного завода, Московского конного завода, мемориал графа А. Г. Орлова, а также дистанционный приз Тюмени прошли 29 сентября.

Подобные соревнования на ипподроме регулярно. Напомним, тюменский ипподром основан в 1871 году и является старейшим как в Сибири, так и на Урале и в Поволжье. Современный беговой круг расположен на историческом месте и сохраняет первоначальную длину – около одной версты. Большая часть лошадей принадлежит частным владельцам.

Напомним, 26 мая на Тюменском ипподроме состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Героя Советского Союза, почетного гражданина Тюмени Якова Неумоева, работавшего директором Тюменской государственной заводской конюшни с ипподромом с 1947 по 1955 г. и с 1962 по 1983 г, сообщает "Тюменская область сегодня".