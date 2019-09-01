Тюменский ипподром готовится к закрытию сезона
Закрытие сезона на Тюменском ипподроме пройдет 13 октября. Соревнования лошадей рысистых пород на призы им. Локотского конного завода, Московского конного завода, мемориал графа А. Г. Орлова, а также дистанционный приз Тюмени прошли 29 сентября.
Подобные соревнования на ипподроме регулярно. Напомним, тюменский ипподром основан в 1871 году и является старейшим как в Сибири, так и на Урале и в Поволжье. Современный беговой круг расположен на историческом месте и сохраняет первоначальную длину – около одной версты. Большая часть лошадей принадлежит частным владельцам.
Напомним, 26 мая на Тюменском ипподроме состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Героя Советского Союза, почетного гражданина Тюмени Якова Неумоева, работавшего директором Тюменской государственной заводской конюшни с ипподромом с 1947 по 1955 г. и с 1962 по 1983 г, сообщает "Тюменская область сегодня".