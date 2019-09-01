Подведены итоги недели дорожной безопасности в регионе

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Более 500 уроков дорожной безопасности, "минутки" по Правилам дорожного движения перед окончанием занятий прошли в Тюменской области в рамках недели детской дорожной безопасности.

Сотрудники ГИБДД вручали учащимся начальной школы буклеты "Мой безопасный путь" и проводили тренинги на улично-дорожной сети, призванные помочь выбрать безопасный маршрут "дом-школа-дом".

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Ежедневно у школ и учреждений дополнительного образования активные участники "Родительских патрулей" помогали ученикам правильно переходить дорогу, вместе с нарядами ДПС контролировали правила перевозки детей в автомобилях.

В акциях дорожной безопасности у школ приняли участие волонтеры, юные инспекторы движения, депутаты и общественные деятели. Благодаря принятым мерам в сентябре в Тюменской области удалось добиться снижения детской аварийности на дорогах, сообщает региональная Госавтоинспекция.