Подведены итоги недели дорожной безопасности в регионе
Более 500 уроков дорожной безопасности, "минутки" по Правилам дорожного движения перед окончанием занятий прошли в Тюменской области в рамках недели детской дорожной безопасности.
Сотрудники ГИБДД вручали учащимся начальной школы буклеты "Мой безопасный путь" и проводили тренинги на улично-дорожной сети, призванные помочь выбрать безопасный маршрут "дом-школа-дом".
Ежедневно у школ и учреждений дополнительного образования активные участники "Родительских патрулей" помогали ученикам правильно переходить дорогу, вместе с нарядами ДПС контролировали правила перевозки детей в автомобилях.
В акциях дорожной безопасности у школ приняли участие волонтеры, юные инспекторы движения, депутаты и общественные деятели. Благодаря принятым мерам в сентябре в Тюменской области удалось добиться снижения детской аварийности на дорогах, сообщает региональная Госавтоинспекция.