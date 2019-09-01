Тюменцам расскажут о профилактике гриппа и ОРВИ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ пройдет с 1 по 16 октября, сообщает региональная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Гражданам расскажут, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. Также сотрудники ведомства готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, рассказать о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области консультирует жителей региона по телефону: 8-904-492-92-30. Часы работы горячей линии: понедельник-четверг с 9 до 18 часов. В пятницу с 9 до 16 часов 45 минут.

В муниципальных районах области работают горячие линии в территориальных отделах. Номера телефонов можно узнать на сайте управления.