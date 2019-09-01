Кепки "Я - за ГТО" вручили детям на открытии нового детского сада "Умка" в Ямальском-2

| Фото: администрации Тюмени | Фото: администрации Тюмени

Красные кепки "Я - за ГТО" вручил дошкольникам детского сада "Умка" глава администрации Тюмени Руслан Кухарук на официальном открытии учреждения 30 сентября. В третий корпус детсада № 60 (ул. Вьюжная, 6) пришли 684 детей из района Ямальский-2.

В детском саду сразу после открытия стартовал недельный фестиваль спорта. После ознакомительной экскурсии Руслан Кухарук поучаствовал в викторине в рамках веселых стартов "Старт-азарт!" с ребятами из подготовительной группы, а после малыши показали спортивный флешмоб.

"В вашем садике созданы прекрасные условия для отдыха, обучения, для занятий физической культурой и спортом. Я вижу, что вы все спортивные ребята и у вас есть прекрасные возможности заслужить первый в своей жизни знак отличия - сдать нормы ГТО. Желаю вам проводить время с радостью, заниматься спортом. Поздравляю с открытием!", - обратился к детям глава Тюмени.

В группе раннего возраста "Ладушки" гостей встретил аромат гречневой молочной каши, подкрепившись, дети штурмовали новую мобильную лестницу. А ребята младшей группы "Земляничка" уже приступили к развлекательной спортивной зарядке в просторном спортивном зале с мягким покрытием.

Как пояснила заведующая детским садом № 60 Светлана Чистилова, учреждение позиционирует себя как спортивный детский сад. Пять лет дошкольники активно участвуют в городской неделе здоровья, Кроссе нации, Лыжне России, а также в областном мероприятии "Тюменская тропа".

"У нас есть собственное традиционное мероприятие "Майская прогулка", когда родители и дети, и даже выпускники детского сада, ученики первого и второго классов собираются каждую последнюю субботу мая. Все вместе мы идем пешком в сквер "Комсомольский", где организуем для детей праздник. Так неофициально весь 60-й детский сад взял курс на спортивный дух", - рассказала Светлана Чистилова.

Детский сад "Умка" сдали с опережением - по госконтракту строительство должны были окончить в ноябре 2019 года. Площадь четырехэтажного здания (включая подвальный) - более 6 тыс. кв. м, а всей территории - более 13 тыс. кв. м. Впервые ребята зашли в третий корпус 18 сентября. В группах занимается в среднем по 43 ребенка, но на деле посещаемость пока немного меньше. В спальнях используются трехъярусные кровати. В каждой группе работает воспитатель, младший воспитатель, а там, где много детей, ввели должность помощника воспитателя. Больше всего в детский сад набрали малышей 2017 года рождения - в садике пять первых младших групп (218 детей). 11 групп - для дошколят от трех до семи лет (412 детей).

В штате 74 человека, из них 27 воспитателей, все педагоги с квалификационными категориями. Детский сад полностью оснастили современным оборудованием. На комплектацию здания областной бюджет выделил более 39,5 млн рублей. В детском саду есть 16 ноутбуков, интерактивный доски, проекторы, телевизоры, информационная панель, интерактивный комплекс, а также интерактивная песочница.

"Мы старались оформить световые холлы, чтобы ребята могли получать знания в разных областях. Это интеллектуальные холлы, холл легоконструирования, шахматный холл. Интересный холл "Наноэкспедиция", где детям предоставляется возможность самим экспериментировать, изучать, учиться работать в команде", - презентовала Светлана Чистилова.

Ямалький-2 - интенсивно растущий новый район Тюмени. Еще до ввода в эксплуатацию третьего корпуса детского сада № 60 желающих записаться было много, напомнил Руслан Кухарук. В новом районе продолжается строительство многоквартирных жилых домов. В 2018 году здесь открыли школу на 1 тыс. 200 учащихся. Строительство района продолжается и появляются новые дома, поэтому администрация областного центра ожидает, что потребность у микрорайона в образовательных учреждениях будет расти.

В связи с этим, согласно градостроительной документации, в Ямальском-2 предусмотрена территория, где будут проектироваться и строиться новые детские сады. Все мероприятия выполняются в рамках национального проекта "Демография". Показатели, которые стоят перед областным центром по обеспеченности детскими садами, городская администрация планирует достичь благодаря масштабной программе строительства и капитального ремонта: до конца 2024 года в Тюмени будет построено либо капитально отремонтировано еще 25 детских садов, заверил глава Тюмени.

"Мы открываем новый детский сад, который построился буквально в течение одного года. Традиционно мы проводим капитальные ремонты в уже существующих помещениях, либо тех, которые ранее проектировались, строились под детские сады. В 2019 году у нас заключено еще три договора по детским садам, в которых выполняется капитальный ремонт: на улицах Мурманской, Моторостроителей, Пржевальского", - сообщил Руслан Кухарук.

Ирина Ромашкина