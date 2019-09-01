Медики помогли тюменцу, который обжегся кипящим антифризом

| Фото: sp03tmn.ru | Фото: sp03tmn.ru

Своевременную помощь оказали врачи бригады скорой помощи жителю Тюмени, который обжегся кипящим антифризом в гараже, сообщает областной департамент здравоохранения.

Скорую помощь пострадавшему вызвал очевидец. Покрасневшую и покрывшуюся пузырями руку обрабатывать мазями и другими средствами не стали, чтобы не навредить еще больше. Проконсультировавшись с диспетчером скорой помощи, они опустили руку в емкость с холодной водой, что снизило болевые ощущения и замедлило процесс разрушения тканей в зоне ожога.

Через 11 минут медики были на месте и оказали пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь: обезболили и наложили асептическую повязку. Пациента доставили в ОКБ № 1 с термическим ожогом второй степени левой кисти.

Всего за выходные, 28 и 29 сентября, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 315 жителям Тюмени и Тюменского района. В экстренной помощи нуждался 571 человек, остальные – в неотложной. В стационары доставили 547 пациентов.

Бригады скорой спасли 55 тюменцев, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 18 пациентам в состоянии комы, шока, 22 – с острым коронарным синдромом, 15 – с нарушением мозгового кровообращения.

С 8 до 20 часов диспетчеры передали в поликлиники 426 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни – повышение артериального давления, высокая температура, боль в пояснице.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 198 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады. Количество бригад на линии за прошедшие сутки – 42, нагрузка на одну бригаду – 16 вызовов.