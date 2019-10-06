Тюменские волонтеры проведут уроки зоо-грамотности в школах

| Фото: Лига добровольцев ТюмГУ | Фото: Лига добровольцев ТюмГУ

Уроки зоо-грамотности планируют провести волонтеры лиги добровольцев ТюмГУ в школах областного центра.

Как рассказал ИА "Тюменская линия" куратор направления "Зооволонтеры ТюмГУ" Владислав Сиюткин, разработка плана реализации просветительской программы началась еще летом 2019 года.

"На протяжении лета студенты-зооволонтеры разрабатывали программу, размышляя, с какой аудиторией эффективнее работать, какой материал и каким способом преподносить. Финальным решением стал поход в школы с целью проведения уроков зоо-грамотности для учеников средних и старших классов", - рассказал Владислав Сиюткин и добавил, что первые уроки пройдут уже в октябре. Пока договоренность достигнута со школами №40 и №15, но планируется, что к проекту присоединятся и другие образовательные учреждения города.

Владислав Сиюткин подчеркнул, что сегодня проблема бездомных животных не может решиться лишь усилиями тех, кто подбирает уличных собак и кошек и пытается найти им новый дом. Более того, недостаточно накормить и вылечить всех животных, уже находящихся в приюте. На улице их меньше не становится. Проблема, по мнению волонтера, в том, что животные попадают на улицу.

"Идея идти в школы возникла не сразу - сначала ошибочно казалось, что главная задача - собрать побольше корма, чтобы осчастливить животных в приюте. Потом стало ясно, что мы боролись с симптомами, а нужно - с причинами. Весной мы провели опрос среди зооволонтеров, двадцать из них откликнулись на призыв работать в просвещении. Сейчас в команду пришли новые, очень заряженные ребята, готовые разговаривать с детьми", - рассказал он.

На занятиях с ребятами волонтеры не просто будут проводить беседы или читать лекции, школьникам предложат поразмышлять на тему бездомных животных. К примеру, ребята помладше напишут сочинение и снимут видео от лица бездомного животного, а старшеклассники поучаствуют в дебатах на актуальные темы.

Встречи с юными тюменцам студенты организуют в рамках проекта "Посылка лучшему другу", который стартовал в декабре 2018 года и уже вышел за пределы вуза. Каждый месяц волонтеры собирают корм, крупы и медикаменты для питомцев, а в последнее воскресенье месяца доставляют необходимые вещи четвероногим друзьям. За полгода молодые тюменцы собрали посылки общим весом около 500 кг, свой вклад в сбор внесли более 100 благотворителей.

Любовь Голышева