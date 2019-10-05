Паспорт великого путешественника выдают в Тобольске

| Фото: Скриншот с сайта amtg-rus.ru | Фото: Скриншот с сайта amtg-rus.ru

Паспорт великого путешественника по малым городам выдают в организационно-аналитическом центре культуры и искусств Тобольска (ул. Семакова, 14).

С помощью проекта организаторы стремятся увеличить турпоток индивидуальных путешественников в малые города России.

"Приехав в наши малые города, каждый сможет сделать для себя великое открытие. Путешествуйте по России, познавайте историю и вдохновляйтесь красотой!" - призвал вице-президент Ассоциации малых туристских городов Игорь Кехтер.

Проект стартовал в тестовом режиме осенью 2018 года. Во 14 городах-членах Ассоциации малых туристских городов (в туристских информационных центрах или организациях их замещающих) путешественнику выдается оформленный в едином фирменном стиле бланк паспорта, в котором турист ставит штамп.

На официальном сайте Ассоциации указаны адреса, где можно получить паспорт великого путешественника и поставить штамп. Там же можно скачать бланк паспорта.

При наличии всех 14 штампов из всех городов Ассоциации путешественнику выдается памятный приз - серия сувенирных открыток с видами городов, выполненных по детским эскизам в рамках проекта "Маленький город глазами детей – местных жителей".

Ассоциация малых туристских городов организована в 2007 году. В ассоциации входит 14 малых древних городов - Азов, Боровск, Гороховец, Елабуга, Елец, Каргополь, Кунгур, Мышкин, Суздаль, Таруса, Тобольск, Углич, Соликамск, Гаврилов-Посад. Через эти города прошел тысячелетний путь России: здесь ощущается трагизм междоусобных войн и Смутного времени, здесь можно увидеть взлеты архитектурного искусства, главное –погрузиться в неповторимую атмосферу купеческого города XIX века с уютными, тихими улочками и неторопливым укладом жизни. Отличительная особенность каждого из представленных в Ассоциации городов – это сохранившийся облик исторического центра. Часть памятников архитектуры в городах Ассоциации включена в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Ирина Ромашкина