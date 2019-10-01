В тюменских школах внедряют в программу гиревой спорт

| Фото: ТГМЦ | Фото: ТГМЦ

Проект "Гиревой спорт в общеобразовательную школу" презентовали на базе СОШ № 43 в Тюмени, сообщает городской многопрофильный центр.

"Гиревой спорт стал семнадцатым по счету видом спорта, который будут осваивать школьники. Перед нами в рамках реализации проекта "Спорт – норма жизни" стоят серьезные задачи. Поэтому очень важно создавать дополнительные возможности для наших детей, мотивируя у них интерес к занятиям физической культурой и спортом", - отметил директор департамента по спорту и молодежной политике Евгений Хромин.

Он поблагодарил директоров общеобразовательных учреждений №№ 43, 45, 48, 92, которые помогли "зайти" гиревому спорту в свои школы, учителей физической культуры, которые перед стартом проекта прошли курсы повышения квалификации.

Поприветствовали присутствующих и мастер спорта СССР по гиревому спорту, судья республиканской, международной категории, заслуженный работник физической культуры России Сергей Толстов, а также его воспитанница, призер этапа Кубка мира по гиревому спорту, рекордсмен книги рекордов Гиннеса Дарья Кунченко. Рекорд Дарьи заключался в том, что в течение одного часа она смогла поднять 16-килограммовую гирю 724 раза, что в суммарном объеме составляет 11 тыс. 584 кг.

Воспитанник отделения гиревого спорта школы "Прибой" Кирилл Изотов под руководством учителя физической культуры школы № 43 Евгения Бархатова продемонстрировал элемент урока физкультуры по внедрению гиревого спорта для учащихся 6 классов.

Директорам школ вручили специальные свидетельства федерации гиревого спорта Тюменской области, которые подтверждают новаторские методики в развитии гиревого спорта.

В предстоящем учебном году проект "Спорт в школу" получит продолжение - вслед за гиревым спортом в школы придет дартс. При поддержке регионального отделения общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерации дартс России" по Тюменской области, учителя физической культуры также пройдут курсы повышения квалификации.

Напомним, что на протяжении нескольких лет в условиях интеграции основного и дополнительного физкультурного образования детей и молодежи в Тюмени успешно реализуется проект "Спорт в школу". В проекте на регулярной основе задействованы 13 общеобразовательных учреждений. Общеразвивающие программы реализуются по 16 видам спорта: легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, спортивная гимнастика, дзюдо, шахматы, ОФП, волейбол, айкидо, каратэ, гандбол, самбо и др. Участниками проекта стали уже порядка 5 тыс. школьников с 1 по 11 класс.