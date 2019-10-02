Тюменцы увидят оперу "Пиковая дама"

| Фото: kto72.ru | Фото: kto72.ru

Оперу "Пиковая дама" Петра Чайковского представит Тюменский филармонический оркестр и Хоровая капелла Тюменской филармонии в Большом концертном зале дворца культуры "Нефтяник" 11 октября, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Композитор написал оперу по мотивам повести Александра Пушкина на либретто брата Петра Чайковского, Модеста Ильича, весной 1890 года.

Автор переосмыслил повесть Пушкина. В опере Герман влюблен в Лизу, а сама она – не бедная родственница Графини, а ее богатая наследница. Необходимость обеспечить свое положение толкает Германа к попытке узнать тайну Графини, чтобы с ее помощью выиграть деньги в карты. Однако это приводит его к безумию и гибели. Лиза у композитора — сильная натура, которая жертвует своим блестящим положением во имя любви к Герману, но безумие последнего становится причиной ее смерти.

Различно и отношение автора к своим героям. Если у Пушкина оно носит отстраненный характер, то Чайковский переживает судьбу каждого героя так, как если бы они были ему знакомые люди. Композитор писал: "Герман не был для меня только предлогом писать ту или иную музыку, а настоящим живым человеком, притом, очень мне симпатичным. "Пиковую даму" я писал именно с любовью".

Усиление психологической линии в образах главных героев сближает их с героями Федора Достоевского. По задумке директора Императорских театров Ивана Всеволожского, действие оперы перенесено в XVIII век, в эпоху Екатерины II. Это позволило включить в либретто тексты русских поэтов XVIII—начала XIX веков: Василия Жуковского, Константина Батюшкова, Гавриила Державина.

После премьеры опера вошла в репертуар не только российских, но и многих европейских и американских театров.

Билеты можно приобрести в кассах Тюменского концертно-театрального объединения и на сайте организации.