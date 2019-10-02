Участников фестиваля "Nauka 0+" научат готовить буровой раствор

| Фото: ТИУ (архив) | Фото: ТИУ (архив)

Поучаствовать в мастер-классе по химии и приготовлению бурового раствора смогут участники всероссийского фестиваля науки "Nauka 0+", который пройдет в Тюмени 5 октября. Мероприятие начнется в 11 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) сообщает областной департамент образования и науки.

"Nauka 0+" — это ежегодный фестиваль науки и технологий, направленный на популяризацию научных знаний, инженерно-технических и естественно-научных специальностей среди детей и молодежи. Формат мероприятия рассчитан на самую широкую аудиторию – школьников, студентов, работников культуры и образования, представителей бизнес-структур.

В 2019 году фестиваль будет посвящен международному году периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева. Ученые Тюменского индустриального университета проведут мастер-классы по химии, расскажут о том, как химические элементы периодической таблицы влияют на окружающий мир. Участники фестиваля смогут заглянуть в микроструктуры металлов и горных пород, посетят геологические выставки фестиваля, побывают на интерактивной площадке "Теслатехника".

Те, кто интересуется информационными технологиями, смогут попробовать себя в программировании робота-манипулятора и познакомиться с масштабной моделью беспилотного автомобиля. На фестивале будет работать выставка параметрической лаборатории института АРХИД, а также пройдет мастер-класс по макароностроению.

Побывать на фестивале и познакомиться с научно-техническим творчеством опорного университета сможет каждый желающий.