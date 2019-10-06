Сквер нефтяников откроют в правобережном Увате

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Сквер нефтяников появится в правобережном Увате. Здесь Работа над проектом уже началась.

По информации администрации Уватского района, сквер разместится напротив будущей школы по проспекту Надежды. Его центральной фигурой станет арт-объект. Предварительно решено, что это будет медведь. Площадь соединится с бульваром, по которому вдоль улицы Речной можно будет дойти до физкультурно-оздоровительного комплекса.

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Руководитель студии ландшафтного дизайна Александр Орлов сообщил, что в сквере предусмотрены качели, навесы, беседки с безопасным беспроводным Интернетом, велодорожки, а рядом – парковка на 30 мест.

"Над дизайном работает наш архитектор Майя Иванова, и мы постараемся предложить в итоге такой вариант, чтобы нравилось жителям, и этот парк был бы в дальнейшем востребованным", – говорит руководитель студии.

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По словам главы муниципалитета, просто обустроить площадь не так сложно. В правобережном Увате мало общественных мест. Все они проектируются с нуля и в будущем составят образ Увата.

"Мне хочется, чтобы в формировании такого образа приняло участие как можно больше людей, которые впоследствии будут использовать эти пространства: учеников, их родителей, работников школы, велосипедистов, автомобилистов и просто неравнодушных земляков. Ведь если люди подумают над созданием новых площадей, дворов и парков, то потом они будут с удовольствием пользоваться ими", – сказал Сергей Путмин.