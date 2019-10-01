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До Всероссийской переписи населения осталось 366 дней – Росстат дал обратный отсчет

Общество, 17:28 01 октября 2019

Одним из главных событий в России в будущем году должна стать всеобщая перепись населения. Об этом заявил глава Росстата Павел Малков на медиамероприятии "Год до переписи", в котором приняли участие специалисты управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецким автономным округам и журналисты.

"Это будет первая в истории страны перепись с использованием современных технологий и последняя бумажная, - подчеркнул он. - Главная новинка следующей переписи населения в том, что россияне при желании смогут самостоятельно заполнить переписной лист в Интернете. Для этого будет создана специальная страничка на портале Госуслуги. Все пользователи этого портала с подтвержденной учетной записью смогут ответить на вопросы переписи самостоятельно".

Перепись населения 2020 года будет проводиться с 1 по 31 октября. С 1 по 25 октября 2020 года любой житель страны сможет самостоятельно пройти интернет-перепись на портале "Госуслуги". Практически параллельно с этим пройдет перепись в традиционной форме: переписчики со специальными планшетами обойдут квартиры и опросят жителей страны, не принявших участие в интернет-переписи.

В состав Тюменской области (кроме автономных округов) на начало 2019 года входят, по данным Тюменьстата, пять городов, 22 района и 1231 сельский населенный пункт. Всего насчитывается 317 муниципальных образований, в том числе пять городских округов, 21 муниципальный район и 291 поселение. Переписью будет охвачено более 1,5 млн человек.

Последняя всеобщая перепись населения в России проводилась в 2010 году. Российский закон требует, чтобы переписи проходили не реже, чем один раз в 10 лет. На организацию и проведение переписи населения будет потрачено 33 млрд рублей.
Точная информация о населении страны демографического и социально-экономического характера, по словам Павла Малкова, нужна для самых разных целей.

На ее основе планируют бюджеты регионов и населенных пунктов, выстраивают стратегии развития экономики. Данные переписи служат для разработки госпрограмм поддержки тех или иных слоев населения (молодежи, семей с детьми и т.д.). Перепись позволяет уточнить численность коренных народов, жилищные условия населения России.

Борис Олейник

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# Всероссийская перепись населения

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