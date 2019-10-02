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На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск завершили ремонт десятикилометрового участка

Общество, 14:33 02 октября 2019

Уралуправтодор | Фото: Уралуправтодор

10 км федеральной трассы Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск отремонтировали в Тюменской области в 2019 году. Работы, в ходе которых специалисты уложили новое дорожное покрытие и привели в порядок трубы, завершены на месяц раньше установленного срока, сообщает Уралуправтодор.

Данный участок трассы соответствует параметрам третьей категории. Благодаря строительству дополнительных полос движения в местах затяжных уклонов увеличилась пропускная способность участка.

Для обеспечения безопасности дорожного движения установлено 2,7 км одностороннего барьерного ограждения, 327 сигнальных столбиков, более 50 дорожных знаков, нанесена горизонтальная дорожная разметка.

Завершается капремонт и на соседнем 11-километровом участке с 435 по 446 км близ с. Демьянское Уватского района. В целом на автодорогу Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск в 2019 году пришелся наибольший объем работ.

Один из знаковых объектов в Тюменской области – это капитальный ремонт 8-километрового участка между селами Каскара и Борки Тюменского района. К концу года этот отрезок станет четырехполосным, а транспортные потоки разделят барьерным ограждением. Такие меры позволят увеличить пропускную способность и исключить лобовые столкновения. Для безопасности пешеходов в границах населенного пункта установят два модульных надземных перехода.

Также до конца октября планируется ввести в строй после ремонта мосты через реки Туртас и Выя, а также путепровод через железную дорогу на 492 км трассы.

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# ремонт дороги , Уралуправтодор , федеральные трассы

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