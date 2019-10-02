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Водителя, из-за которого пострадала двухлетняя девочка, ищут в Тюмени

Происшествия, 14:11 02 октября 2019

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителя, который задел двухлетнюю девочку на парковке у ТЦ "Лента" на ул. Мельникайте в Тюмени 1 октября, ищут автоинспекторы, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло в 13 часов. Автомобиль задел девочку, двигаясь задним ходом.

"Дедушка вместе с внучкой ушел с места происшествия, позже родственники с ребенком обратились в больницу. Малышка получила телесные повреждения. Водитель уехал, теперь его разыскивают", — рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Очевидцев просят позвонить в ГИБДД по телефонам: 29-14-88, 8-9222-63-31-33.

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# ГИБДД , дети , ДТП

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