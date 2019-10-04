  • 4 октября 20194.10.2019пятница
  • USD65,1312
    EUR71,2991
  • В Тюмени 13..15 С 5 м/с ветер юго-западный

В Тюмени разыграют награды Всероссийского турнира по баскетболу на колясках

Спорт, 11:03 04 октября 2019

региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования | Фото: региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования

Восемь команд примут участие во Всероссийском турнире по баскетболу на колясках в Тюмени с 11 по 14 октября, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

За награды будут бороться команды "Невский альянс" и "БасКИ" из Санкт-Петербурга, московский "Триумф", "Импульс" из Челябинской области, "Волга" из Ульяновской области, "Легион-Югра" из Ханты-Мансийского автономного округа, "Крылья Барса" из Татарстана и хозяева турнира команда "Шанс".

Игры будут проходит в СК "Строймаш (ул. Индустриальная, 49а). Начало - в 9 часов. Вход свободный.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# баскетбол на колясках

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:58 04.10.2019Тюменский "Рубин" одержал победу в Ташкенте
11:03 04.10.2019В Тюмени разыграют награды Всероссийского турнира по баскетболу на колясках
09:13 04.10.2019Тюмень примет проект Высшей хоккейной лиги "Русская классика" 
12:45 03.10.2019Футболисты "Тюмени" разгромили "Беркут" в непростой встрече