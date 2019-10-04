В Тюмени разыграют награды Всероссийского турнира по баскетболу на колясках

| Фото: региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования | Фото: региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования

Восемь команд примут участие во Всероссийском турнире по баскетболу на колясках в Тюмени с 11 по 14 октября, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

За награды будут бороться команды "Невский альянс" и "БасКИ" из Санкт-Петербурга, московский "Триумф", "Импульс" из Челябинской области, "Волга" из Ульяновской области, "Легион-Югра" из Ханты-Мансийского автономного округа, "Крылья Барса" из Татарстана и хозяева турнира команда "Шанс".

Игры будут проходит в СК "Строймаш (ул. Индустриальная, 49а). Начало - в 9 часов. Вход свободный.