Ишимский казачий кадетский класс стал серебряным призером смотра УФО

| Фото: Ишимского хуторского казачьего общества во "ВКонтакте" | Фото: Ишимского хуторского казачьего общества во "ВКонтакте"

Чествование команды Ишимского хуторского казачьего общества Тюменской области пройдет в концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ в Ишиме 10 октября. Ишимцы стали серебряными призерами ежегодного смотра-конкурса на звание лучшего казачьего кадетского класса Уральского федерального округа.

Ребят поздравят глава города Федор Шишкин и председатель Ишимской городской думы Алексей Ипатенко. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал атаман Ишимского хуторского казачьего общества Алексей Бахолдин.

По его словам, смотр-конкурс прошел в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра в конце сентября и длился три дня, в течение которых шесть команд-участниц проявили себя в восьми конкурсных испытаниях. Юные казаки-кадеты показали свои навыки и умения в смотре строя и песни, стрельбе из пневматической винтовки, исторической викторине "Страницы военной Российской истории и истории казачества", военизированной эстафете, конкурсе казачьей песни.

На конкурсе встретились команды-победители региональных этапов: сборные Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, Челябинской, Свердловской, Тюменской и Курганской областей.

Ишимские ребята, представившие тюменский регион, стали призерами в семи из восьми этапов и завоевали второе общекомандное место.

"Мы получили неоценимый опыт на смотре-конкурсе. На будущее учтем ошибки, будем развиваться. Учитывая, что наши казачки готовились только с начала сентября, результат отличный!" - подчеркнул куратор команды Алексей Бахолдин.

Инна Кондрашкина